Skoraði sína fyrstu þrennu – Sjáðu mörkin

Lamine Yamal, leikmaður Barcelona, skoraði sína fyrstu þrennu á dögunum í 4-1 sigri liðsins á Villarreal.
Eins og flestir vita þá fær leikmaður sem skorar þrennu að eiga boltann og nýtti Yamal sér það til fulls.
Hann ákvað að gleðja móður sína eftir leik og fékk hún að eiga boltann eftir þrennuna en myndband náðist af þegar hún fékk gripinn í hendurnar.
Yamal er einn efnilegasti ef ekki efnilegasti leikmaður heims en hann er aðeins 18 ára gamall og áð baki tæplega 150 leiki fyrir Barcelona.
Myndband af þessu fallega atviki má sjá hér.
❤️🫂 Lamine Yamal: “My mom will get the hat-trick ball, definitely!”. ⚽️@DAZNFutbol 🎥 pic.twitter.com/Hf3DhfLfeI
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2026