Skoða alvarleika meiðsla Ronaldo

Cristiano Ronaldo meiddist í leik með Al-Nassr um helgina, en vonast er til að hann verði ekki of lengi frá.
Ronaldo fór af velli á 81. mínútu í 3-1 sigri gegn Al-Fayha í sádiarabísku deildinni eftir að hafa fundið fyrir óþægindum.
Stjóri Al-Nassr, Jorge Jesus, staðfesti eftir leik að Ronaldo yrði nú skoðaður og alvarleiki meiðslanna metinn.
Meiðsli Ronaldo eru vonandi ekki of alvarleg. Lokaspretturinn er framundan í toppbaráttunni í Sádi-Arabíu og svo er HM framundan með portúgalska landsliðinu vestan hafs í sumar.