Segir Víking reyna að losa Elías nokkrum mánuðum eftir komu hans

Víkingur er þegar farinn að íhuga að losa sig við Elías Má Ómarsson, sem kom í vetur, eftir því sem Kristján Óli Sigurðsson heldur fram í Þungavigtinni.
Sóknarmaðurinn kom frá Meizhou Hakka í Kína, en hann hefur einnig spilað í í Frakklandi, Hollandi, Svíþjóð og Noregi í atvinnumennsku.
Elías var í Keflavík á yngri árum og Kristján Óli segir að Víkingur sé búið að bjóða hann þangað.
„Þeir eru að bjóða hann. Þetta er 1,6 milljón á mánuði plús bíll,“ segir Kristján Óli og heldur áfram.
„Víkingur vill lána hann og sjá hvernig hann spjarar sig fyrri hluta móts og geta tekið hann til baka ef hann raðar inn mörkum,“ segir hann og bætir við að Keflvíkingar séu ekki sérlega spenntir fyrir slíku samkomulagi.