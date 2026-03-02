fbpx
Þriðjudagur 03.mars 2026

Fyrrum fyrirliði United ekki mikill aðdáandi Rashford

,,Líður eins og ég tilheyri Manchester"

Victor Pálsson
Mánudaginn 2. mars 2026 21:11

Bernardo Silva, leikmaður Manchester City, mun styðja við bakið á félaginu allt sitt líf og eftir að skórnir fara á hilluna.

Það er Silva sjálfur sem segir frá þessu en hann fékk á dögunum að bera fyrirliðaband liðsins eftir að hafa spilað fyrir félagið í mörg ár.

Silva er einn besti leikmaður í sögu City en hann mun fagna tíu ára afmæli sínu á Etihad á næsta ári.

Portúgalinn er enn aðeins 31 árs gamall og á nóg eftir en hefur hingað til spilað tæplega 300 deildarleiki og skorað 44 mörk.

,,Einn daginn þá mun ég fara héðan en ég mun alltaf styðja félagið. Ég varð hluti af þessu félagi og einnig aðdáandi,“ sagði Silva.

,,Eftir svona mörg ár að fá að vera með fyrirliðabandið er mikill heiður. Mér líður eins og ég tilheyri Manchester og það gerir mig stoltann.“

