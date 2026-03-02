Hvetur Chelsea til að kaupa fyrrum leikmann Liverpool

Fyrrum fyrirliði Chelsea, Marcel Desailly, hefur hvatt félagið til að reyna að semja við Darwin Nunez.
Nunez gekk til liðs við Liverpool frá Benfica árið 2022 en náði ekki að sanna sig. Hann skoraði 25 deildarmörk í 95 leikjum áður en hann var seldur til Al-Hilal.
Nú er talið að framherjinn íhugi framtíð sína og ensk félög á borð við Newcastle og Tottenham hafa verið nefnd til sögunnar sem hugsanlegir áfangastaðir. Desailly vill hins vegar sjá hann á Stamford Bridge.
„Ég myndi mæla með Nunez fyrir Chelsea. Hann er mjög góður og klár leikmaður, hann þarf bara rétta umhverfið,“ sagði Desailly.
Nunez hefur skorað níu mörk í 25 leikjum fyrir Al Hilal og er 26 ára gamall. Hann var settur utan deildarhóps félagsins á dögunum.