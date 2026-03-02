Fékk lítið af símtölum eftir að hafa lent í skelfilegu bílslysi – ,,Egóið sagði einfaldlega nei“

Michail Antonio lenti í hræðilegu bílslysi árið 2024 en þessi 35 ára gamli leikmaður gerði garðinn frægan með West Ham í efstu deild á Englandi.
Antonio er markahæsti leikmaður í sögu West Ham í efstu deild en hann gerði 68 mörk en spilar í dag í Katar með Al-Sailiya.
Englendingurinn reyndi lengi að finna sér nýtt félag heima fyrir og æfði með fjölmörgum félögum eftir slysið en það reyndist erfitt að fá samningstilboð sem hentaði bæði honum og hans fjölskyldu.
Mörg félög voru á eftir þessum öfluga sóknarmanni sem vildi þó ekki færa sig niður um deild og var í erfiðleikum með að finna sér félag í efstu deild á Englandi á ný – ekkert félag virtist hafa áhuga á að taka sénsinn á þessum tímapunkti.
Antonio segist hafa fengið tilboð frá félögum á Englandi en ekki liðum í hæsta gæðaflokki sem er líklega ástæðan fyrir því að hann endaði í Sádi.
Hann tekur fram að ákveðin félög hafi neitað að horfa til sín eftir slysið en egóið spilaði einnig stóra rullu – hann telur sig hafa sannað nógu mikið til að fá samningstilboð frekar en að þurfa að sanna sig á æfingum hjá því félagi.
,,Ég er enn með þau gæði sem ég var með fyrir tíu árum síðan í enslku úrvaldeildinni og það sannar sig því allir stjórar voru að senda mér samningstilboð eftir að ég hafði mætt á æfingar hjá félaginu,“ sagði Antonio.
,,Það voru hins vegar stjórar sem neituðu að horfa á mig eftir slysið og meiðslin og margir eigendur voru einnig á móti þessu. Í lok dags þá eru þetta peningar eigandans þó að þjálfarinn gæti viljað þig.“
,,Umboðsmaðurinn minn hringdi reglulega í mig og það sama gerðist trekk í trekk – þessi félög vildu fá mig á æfingar fyrst. Egóið sagði einfaldlega nei, ég er ekki að koma á æfingar til að sanna mig.“
,,Þið getið séð mig spila með Jamaíka og þið hafið séð mig spila undanfarin tíu ár og ég ætti ekki að þurfa að sanna mig til að fá samningstilboð. Félögin voru á sama máli, ef þú æfir ekki þá viljum við þig ekki.“