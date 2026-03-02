Athæfi Messi í nótt vekur athygli – Sjáðu hvað hann gerði

Lionel Messi stal senunni þegar Inter Miami vann dramatískan 4-2 sigur á Orlando City í nágrannaslag í MLS-deildinni.
Orlando komst í 2-0 snemma leiks. Messi jafnaði metin með marki utan teigs og lagði svo upp annað mark áður en hann gulltryggði sigurinn með glæsilegu aukaspyrnumarki á lokamínútunni.
Eftir markið fagnaði Messi fyrir framan stuðningsmenn Orlando og sneri sér að varamannabekk liðsins og þóttist skrifa undir eiginhandaráritun.
Messi hefur verið frábær fyrir Inter Miami síðustu ár og átti stóran hluta í því að liðið varð meistari í fyrra.
After scoring a free-kick, Messi looked straight toward the Orlando bench and made a “sign” gesture, asking the Orlando coach if he wanted an AUTOGRAPH pic.twitter.com/IifqCYhPS6
