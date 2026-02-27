United og Liverpool draga sig úr kapphlaupinu ef þetta er verðmiðinn

Manchester United og Liverpool munu ekki taka þátt í kapphlaupinu um Matheus Mane hjá Wolves í sumar ef verðmiðinn verður of hár.
Hinn 18 ára gamli Mane hefur að mörgu leyti verið ljós punktur á afar erfiðu tímabili Úlfanna, sem eru á botninum og svo gott sem fallnir úr ensku úrvalsdeildinni.
Hefur hann verið orðaður við nær öll stærstu lið Evrópu, þar á meðal United og Liverpool.
Football Insider segir þó að þessi lið munu ekki taka í mál að eyða 50 milljónum punda í hann, en það er verðmiði sem hefur verið hent fram.
Miðjumaðurinn er samningsbundinn Wolves til 2029 svo félagið ætti að vera í nokkuð sterkri samningsstöðu í sumar.