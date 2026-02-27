United og Liverpool ætla ekki að borga uppsett verð

Liverpool og Manchester United munu ekki greiða 50 milljón punda verðmiðann sem Wolves hafa sett á unga miðjumanninn Mateus Mané, samkvæmt enskum blöðum.
Mané, sem er aðeins 18 ára gamall og hefur leikið fyrir yngri landslið Englands, hefur verið orðaður við stærstu félögin á Englandi eftir að hafa vakið athygli fyrir frammistöðu sína. Wolves virðast þó meta hann afar hátt og vilja fá um 50 milljónir punda fyrir leikmanninn í sumar.
Bæði Liverpool og Manchester United hafa fylgst grannt með þróun mála hjá leikmanninum, en telja verðmiðann of háan á þessu stigi.
Innan félaganna er litið svo á að Mané sé enn óslípaður og þurfi meiri tíma til að þroskast áður en hann er tilbúinn fyrir stærra hlutverk á hæsta stigi.
Þrátt fyrir áhugann er því ólíklegt að félögin leggi fram tilboð í sumar, nema Wolves lækki kröfur sínar verulega.