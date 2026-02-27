fbpx
Föstudagur 27.febrúar 2026

Liverpool setur miðvörð á óskalista sinn

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

Umboðsmaður Rashford mættur til að funa og leysa hnútinn

Föstudaginn 27. febrúar 2026 14:30

Barcelona hefur hafið viðræður um að reyna að semja um varanleg kaup á Marcus Rashford frá Manchester United, samkvæmt spænskum miðlum.

Íþróttastjórinn Deco átti fund með umboðsmönnum enska landsliðsmannsins á mánudag þar sem fyrstu skref voru tekin í samningaviðræðum fyrir sumarið. Rashford er nú á láni hjá Barcelona og hefur staðið sig vel á tímabilinu.

Samkvæmt fréttum vill katalónska félagið lækka kaupákvæði sem sett var inn í lánssamninginn, en það hljóðar upp á 30 milljónir evra, eða um 26 milljónir punda. Manchester United hefur hins vegar ekki áhuga á að endursemja um þá upphæð.

Rashford sjálfur er sagður vilja vera áfram hjá Barcelona til frambúðar eftir að hafa fundið sig vel í liðinu.

Sóknarmaðurinn hefur skorað 10 mörk og lagt upp önnur 10 í 34 leikjum í öllum keppnum á tímabilinu og hefur verið lykilmaður í sóknarleik liðsins.

