Norwich seldi leikmann á yfir þrjá milljarða

Norwich hefur selt framherjann Josh Sargent til Toronto á upphæð sem gæti farið upp fyrir 20 milljónir punda, en hefst í um 15,5 milljónum.
Sargent, sem er 26 ára bandarískur landsliðsmaður, skrifaði undir fimm ára samning eftir að hafa staðist læknisskoðun. Hann kom til Norwich árið 2021 frá Werder Bremen fyrir 8 milljónir punda og hefur skorað átta mörk í 25 leikjum á þessu tímabili.
Samband hans við knattspyrnustjórann Philippe Clement varð stirt eftir að hann neitaði að spila bikarleik gegn Walsall og var þá sendur til æfinga með U21-liðinu.
Toronto spilar í MLS-deildinni vestan hafs.