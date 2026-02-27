Drátturinn í Meistaradeildinni: Stórleikur Real og City – Arsenal og Liverpool ættu að fljúga áfram

Búið er að draga í 16 liða úrslit Meistaradeildar Evrópu. Stærsti leikurinn er viðureign Real Madrid og Manchester City sem verður áhugaverð.
Chelsea bíður verðugt verkefni og mætir meisturum síðustu leiktíðar, PSG.
Liverpool mætir Galatasaray og Arsenal mætir Leverkusen, bæði þessi ensku lið ættu að fara áfram úr sínu einvígi.
Bodo/Glimt sem hefur verið á flugi mætir Sporting og Newcastle mætir Barcelona.
Drátturinn:
Real Madrid vs Manchester City.
Bodø Glimt-Sporting.
Paris Saint-Germain vs Chelsea.
Galatasaray vs Liverpool.
Newcastle vs Barcelona.
Atlético Madrid vs Tottenham.
Atalanta vs Bayern
Leverkusen vs Arsenal