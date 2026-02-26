Völsungur hættir í Lengjubikarnum eftir tvo stóra skelli

Völsungur hefur ákveðið að draga karlalið sitt úr leik í Lengjubikarnum. Þetta gerir liðið eftir tvo leiki þar sem liðið tapapði 10-0 gegn Þór og tapaði einnig stórt gegn ÍA.
Belginn Patrick De Wilde tók við þjálfun liðsins í sumar en liðið leikur áfram í Lengjudeild karla í sumar.
Yfirlýsing Völsungs:
Völsungur hefur ákveðið að skrá sig úr Lengjubikar karla. Félagið er um þessar mundir skipað mjög ungum og efnilegum leikmönnum. Eldri og reyndari leikmenn hópsins hafa verið að glíma við meiðsli ásamt því sem erlendir leikmenn eru að koma til landsins núna á fyrstu dögum marsmánaðar. Á þessum tímapunkti er það mat þeirra sem standa að liðinu að best sé að skrá liðið úr keppni þar sem ekki verður komin heildarmynd á liðið fyrr en um miðjan marsmánuð.
Stefnan er að spila æfingaleiki í mars- og aprílmánuði þannig að liðið verði klárt í bátana þegar bikarkeppnin hefst 28. mars og svo Íslandsmótið í lok apríl mánaðar.