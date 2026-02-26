Uppljóstrar því af hverju United hætti við kaup á Victor Osimhen

Benni McCarthy, fyrrum aðstoðarþjálfari Manchester United, hefur varpað ljósi á ástæðuna fyrir því að félagið ákvað að reyna ekki að kaupa nígeríska framherjann Victor Osimhen.
McCarthy var í teymi United þegar Erik ten Hag var stjóri liðsins. Svo fór að framherjinn frá Nígeríu fór frá Napoli til Galatasaray í Tyrklandi.
McCarthy segir Afríkukeppni landsliða (AFCON) hafa verið stór þáttur í ákvörðuninni. „Ef þú eyðir 100 milljónum punda í leikmann, þá viltu ekki missa hann í AFCON,“ sagði McCarthy.
Hann telur að Osimhen hefði getað orðið gríðarlega mikilvægur fyrir United á vellinum, en að fjarvera hans í mikilvægum leikjum hafi haft afgerandi áhrif á mat félagsins. „Ég held að hann hefði verið mjög farsæll þar, en þetta var stór hindrun. Að missa hann í svona marga mikilvæga leiki þýðir að liðið þjáist án aðalframherjans.“
McCarthy bætti við að þetta hafi í raun ráðið úrslitum. „Ákvörðunin var tekin og stór hluti hennar snerist um AFCON. Nafn hans var einfaldlega tekið af listanum.“