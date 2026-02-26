Þrjú stórlið á Englandi vilja öll fá sama kantmanninn

Liverpool, Manchester United og Tottenham hafa öll áhuga á að fá til sín kantmanninn Yan Diomande frá RB Leipzig, samkvæmt fréttum frá Telegraph.
Diomande er 19 ára gamall og kemur frá Fílabeinsströndinni, en hann hefur vakið mikla athygli fyrir frammistöðu sína og er talinn einn af efnilegustu ungu leikmönnum Evrópu um þessar mundir. Nokkur stórlið fylgjast því grannt með stöðu hans.
Það gæti þó reynst flókið að ganga frá félagaskiptum. Deilur eru uppi um hver fer með umboðsmál leikmannsins, sem gæti tafið viðræður og gert möguleg kaup erfiðari fyrir áhugasöm félög.
Liverpool, United og Tottenham eru öll að leita að styrk í sóknarleik sinn fyrir næsta tímabil og sjá Diomande sem spennandi kost til framtíðar.
Óvíst er þó á þessu stigi hvort eitthvað félag nái að landa leikmanninum á næstu misserum.