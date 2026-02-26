Sonur goðsagnar í bobba – Ákærður fyrir óviðeigandi hegðun

Alex Bruce, sonur Steve Bruce, hefur verið kærður af enska knattspyrnusambandinu fyrir meinta óviðeigandi framkomu í garð dómara.
Bruce starfar sem aðstoðarþjálfari hjá Salford City og atvikið átti sér stað eftir 3-2 tap gegn Cheltenham í febrúar.
Samkvæmt enska knattspyrnusambandinu er hann sakaður um að hafa hegðað sér á óviðeigandi hátt og/eða notað móðgandi orð í garð dómara eftir leikinn.
Leikmaðurinn Luke Garbutt hefur einnig verið kærður. Hann er sakaður um sömu brot auk þess að hafa ekki yfirgefið svæðið tafarlaust.
Salford, sem er meðal annars í eigu Gary Neville og David Beckham, hefur tapað fimm leikjum í röð og misst dampinn í baráttunni um umspilssæti í C-deildinni.
Bruce og Garbutt hafa frest til 2. mars til að svara kærunum.