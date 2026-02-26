Skella verðmiða á skotmark Chelsea og Manchester United

Felix Nmecha, miðjumaður Dortmund, verður líklega eftirsóttur í sumar og þýska blaðið Bild segir stórliðið hafa skellt á hann verðmiða.
Hinn 25 ára gamli Nmecha hefur töluvert verið orðaður við Manchester United undanfarið, en talið er að það gætu orðið miklar breytingar á miðsvæðinu á Old Trafford í sumar.
Chelsea hefur einnig verið nefnt til sögunnar sem hugsanlegur næsti áfangastaður Þjóðverjans.
Nú segir Bild að það verði ekki ódýrt fyrir áhugasöm félög að kaupa Nmecha, en Dortmund hefur skellt á hann rúmlega 60 milljóna punda verðmiða.