Rannsókn varpar nýju ljósi á andlát 19 ára drengs

Mikil sorg ríkir í velska knattspyrnusamfélaginu eftir að 19 ára leikmaður, Tristan O’Keefe, fannst látinn í á í Pontnewynydd í júní í fyrra.
Greint var frá andlátinu í fyrra, en niðurstaða rannsóknar hefur nú leitt í ljós að O’Keefe drukknaði eftir að hafa innbyrt mikið magn þunglyndislyfsins amitriptyline.
Meira
Fólk slegið í kjölfar skyndilegs fráfalls 19 ára drengs
Hann sást á eftirlitsmyndavél 9. júní 2025 í mjög annarlegu ástandi á leið að ánni nærri Road Mill Road. Tveimur dögum síðar fann frændi hans lík hans í ánni.
Drukknun er skráð sem megin dánarorsök en neysla lyfjanna er talin hafa spilað inn í einnig. Ekki er talið að O’Keefe hafi ætlað að taka eigið líf.