Óvænt tíðindi af Hlíðarenda – „Ég held að ég væri búinn að fá símtal frá frænda ef hann vissi af þessu“

VAlur hefur áhuga á því að kaupa Kristófer Inga Kristinsson framherja Breiðabliks og virðast viðræður um það vera í gangi. Fjallað var um málið í Dr. Football hlaðvarpinu.
Þar kom fram að Valur hefði boðið leikmann í skiptum og að Adam Ægir Pálsson væri sá leikmaður sem Valur væri til í að nota sem skiptimynt.
„Valur bauð leikmann í skiptum fyrir Kristófer, það var Adam Ægir Pálsson,“ sagði Albert Brynjar Ingason í hlaðvarpinu í dag en og Adam Ægir Pálsson eru tengdir fjölskylduböndum.
Albert segir að Adam Ægir viti ekki af þessu samtali félaganna. „Það kemur mér mjög á óvart, hann hefur ekki fengið þau skilaboð frá Val að þeir vilji losa hann. Hann heldur að hann sé í hlutverki þarna.“
„Ég held að ég væri búinn að fá símtal frá frænda ef hann vissi af þessu. Valur má ekki við því að missa neinn, ekki leikmenn út heldur menn inn.“
Valur er að ganga í gegnum nokkrar breytingar en Hermann Hreiðarsson tók við þjálfun liðsins í vetur og á að smíða nýtt lið.