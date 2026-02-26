Onana bjartsýnn og vill fara aftur til United til að vera fyrsti kostur

André Onana markvörður ætlar sér að berjast fyrir því að vinna aftur stöðu sína sem aðalmarkvörður Manchester United þegar lánsdvöl hans hjá Trabzonspor lýkur í maí.
Samkvæmt Telegraph er Kamerúnmaðurinn fullur sjálfstrausts og telur sig eiga góða möguleika á að fá nýtt tækifæri á Old Trafford. Onana fór á láni eftir erfiðan tíma hjá félaginu, þar sem frammistaða hans var undir væntingum og hann missti sæti sitt í byrjunarliðinu.
Hjá Trabzonspor hefur hann hins vegar fengið reglulegan leiktíma og unnið að því að endurheimta form sitt. Markvörðurinn er staðráðinn í að snúa aftur sterkari og sanna sig fyrir nýjum þjálfarateymi Manchester United.
Það verður hins vegar að teljast ólíklegt að Onana eigi nokkurn séns hjá United í sumar eftir frammistöðu Senne Lammens sem var keyptur til að fylla hans skarð.
Belginn hefur staðið sig afar vel og fært varnarlínunni öryggi, eitthvað sem Onana tókst aldrei.