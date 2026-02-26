fbpx
Fimmtudagur 26.febrúar 2026

Enski boltinn

Angaði allt af kannabis eftir heimsókn Snoop Dogg til Wales

90 Mínútur

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

433
433Sport

Onana bjartsýnn og vill fara aftur til United til að vera fyrsti kostur

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 09:00

Getty Images

Lesa nánar

André Onana markvörður ætlar sér að berjast fyrir því að vinna aftur stöðu sína sem aðalmarkvörður Manchester United þegar lánsdvöl hans hjá Trabzonspor lýkur í maí.

Samkvæmt Telegraph er Kamerúnmaðurinn fullur sjálfstrausts og telur sig eiga góða möguleika á að fá nýtt tækifæri á Old Trafford. Onana fór á láni eftir erfiðan tíma hjá félaginu, þar sem frammistaða hans var undir væntingum og hann missti sæti sitt í byrjunarliðinu.

Hjá Trabzonspor hefur hann hins vegar fengið reglulegan leiktíma og unnið að því að endurheimta form sitt. Markvörðurinn er staðráðinn í að snúa aftur sterkari og sanna sig fyrir nýjum þjálfarateymi Manchester United.

Það verður hins vegar að teljast ólíklegt að Onana eigi nokkurn séns hjá United í sumar eftir frammistöðu Senne Lammens sem var keyptur til að fylla hans skarð.

Belginn hefur staðið sig afar vel og fært varnarlínunni öryggi, eitthvað sem Onana tókst aldrei.

