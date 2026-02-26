Manchester félögin virðast ætla að berjast um tvo bita í sumar

Manchester United hefur áhuga á að styrkja miðju liðsins fyrir næsta tímabil og hefur nú beint sjónum sínum að tveimur leikmönnum Nottingham Forest, samkvæmt fréttum frá Englandi.
Um er að ræða enska landsliðsmanninn Morgan Gibbs-White, 26 ára, og Elliot Anderson, 23 ára, sem báðir hafa vakið athygli fyrir frammistöðu sína með Forest á tímabilinu.
Gibbs-White hefur verið lykilmaður í sóknarleik liðsins á meðan Anderson hefur einnig sýnt mikla hæfileika á miðjunni.
United er sagt fylgjast náið með stöðu þeirra beggja og íhuga möguleg tilboð í sumar. Samkeppnin gæti þó orðið hörð, þar sem erkifjendurnir í Manchester City eru einnig sagðir hafa áhuga á leikmönnunum.
Bæði félög eru að skoða leiðir til að styrkja miðjuna og gætu þessir tveir leikmenn orðið eftirsóttir á félagaskiptamarkaðnum. Óvíst er þó hvort Nottingham Forest sé tilbúið að selja lykilmenn sína.