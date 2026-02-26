Ísland reið ekki feitum hesti í Mexíkó í nótt

Mexíkó hafði betur gegn Íslandi í vináttulandsleik í Querétaro og vann sannfærandi 4-0 sigur.
Leikurinn fór fram utan landsliðsglugga og því voru liðin skipuð ólíkum hópum, heimamenn með leikmenn úr MX-deildinni en Ísland að stórum hluta með leikmenn úr Bestu deildinni.
Um miðjan fyrri hálfleik breyttist leikurinn á skömmum tíma þegar Mexíkó skoraði tvívegis með tveggja mínútna millibili.
Mexíkó bætti við þriðja markinu eftir hornspyrnu í síðari hálfleik og innsiglaði svo sigurinn í uppbótartíma eftir mistök í íslenska liðinu.