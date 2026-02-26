Ganverji til Þórs – Kemur með alvöru ferilskrá á bakinu

Knattspyrnudeild Þórs hefur gert samning við Isaac Atanga til næstu tveggja ára.
Atanga er 26 ára gamall kantmaður, fæddur og uppalinn í Gana þar sem hann kom upp í gegnum Right to Dream akademíuna og átján ára gamall skrifaði hann undir sinn fyrsta atvinnumannasamning við danska úrvalsdeildarliðið FC Nordsjælland þar sem hann skoraði 12 mörk í 58 leikjum fyrir aðallið Nordsjælland.
Hann mun koma til móts við Þór á Marbella á Spáni um helgina en þar verður Þórsliðið við æfingar næstu daga.
Atanga kemur til Þórs frá sænska úrvalsdeildarliðinu Kalmar FF en hann hefur einnig leikið með Cincinnati í MLS deildinni, Göztepe í Tyrklandi og norska liðinu Álasund á ferli sínum.