Fimmtudagur 26.febrúar 2026

Salah hamingjusamur á Anfield og vill ekki fara í sumar

Casemiro vill spila áfram í Evrópu

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 16:00

Casemiro, miðjumaður Manchester United, virðist ætla að halda áfram ferli sínum í Evrópu þegar samningur hans við félagið rennur út í sumar.

Brasilíumaðurinn, sem er 34 ára gamall, fer frá United í sumar þegar samningur hans er á enda. Þrátt fyrir það hefur hann ekki áhuga á að yfirgefa Evrópu að svo stöddu og vill frekar spila áfram á hæsta stigi álfunnar.

Samkvæmt enskum blöðum er Ítalía talin líklegasti áfangastaður hans, þar sem félög í Serie A fylgjast grannt með stöðu hans. Reynsla Casemiro gæti reynst dýrmæt fyrir lið sem leita að leiðtoga á miðjunni.

Casemiro gekk til liðs við Manchester United frá Real Madrid árið 2022 og hefur síðan verið lykilmaður, þó frammistaða hans hafi verið sveiflukennd.

Nú virðist ljóst að næsta skref í ferlinum gæti verið ný áskorun í ítölsku deildinni.

