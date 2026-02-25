fbpx
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026

Viðræður við Rashford ganga vel

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 10:30

Viðræðum milli Barcelona og Marcus Rashford um skipti hans þangað alfarið í sumar miðar vel áfram.

Rashford er á láni hjá Börsungum frá Manchester United, en afar ólíklegt þykir að hann spili annan leik fyrir enska liðið.

Sóknarmaðurinn hefur staðið sig vel hjá Barcelona og vill félagið endilega fá hann endanlega til sín í sumar. Viðræður þess efnis hafa staðið yfir við hann sjálfan undanfarið og er hann mjög opinn fyrir skiptum einnig.

Hins vegar er talið að Barcelona vilji fá United til að lækka verðmiðann á Rashford, en samkvæmt klásúlu í lánssamningi hans má Barcelona kaupa hann á 26 milljónir punda í sumar.

United hefur ekki verið opið fyrir því að lækka verðmiðann hingað til.

