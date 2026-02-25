Viðræður við Rashford ganga vel

Viðræðum milli Barcelona og Marcus Rashford um skipti hans þangað alfarið í sumar miðar vel áfram.
Rashford er á láni hjá Börsungum frá Manchester United, en afar ólíklegt þykir að hann spili annan leik fyrir enska liðið.
Sóknarmaðurinn hefur staðið sig vel hjá Barcelona og vill félagið endilega fá hann endanlega til sín í sumar. Viðræður þess efnis hafa staðið yfir við hann sjálfan undanfarið og er hann mjög opinn fyrir skiptum einnig.
Hins vegar er talið að Barcelona vilji fá United til að lækka verðmiðann á Rashford, en samkvæmt klásúlu í lánssamningi hans má Barcelona kaupa hann á 26 milljónir punda í sumar.
United hefur ekki verið opið fyrir því að lækka verðmiðann hingað til.
🚨🏴 Barcelona made progress in talks over personal terms with Marcus Rashford for a potential permanent move this summer.
Barça want Rashford to stay but Man United insist: no discount on €30m buy option clause.
🎥 https://t.co/66YxBanqUd pic.twitter.com/Ch4S28ryui
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 25, 2026