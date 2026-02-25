Uppljóstrar því sem eiginkonan gerði fyrir hann eftir að hann skákaði Ronaldo

Eiginkona markamaskínunnar Ciro Immobile kom honum skemmtilega á óvart eftir að hann varð markahæstur í ítösku Serie A tímabilið 2019-2020, á þeim tíma sem Cristiano Ronaldo var leikmaður í deildinni.
Á meðan Ronaldo raðaði inn mörkum fyrir Juventus í Serie A var það Immobile, þá leikmaður Lazio, sem endaði á toppnum. Eftir að hafa tryggt sér Gullskóinn með marki gegn Napoli fékk hann einnig afhentan gullskó heima fyrir sem eiginkona hans, Jessica Melena, hafði útbúið úr köku.
„Ég hef elskað þessa íþrótt frá því ég var barn. Ég þakka konunni minni sem hélt í höndina á mér og studdi mig á erfiðustu dögunum,“ sagði Immobile er hann rifjaði þetta upp.
Immobile, sem fagnaði 36 ára afmæli nýverið, gekk í raðir Paris FC í sumar en hefur átt erfitt uppdráttar síðustu misseri og enn ekki skorað í Frakklandi.