Manchester United hyggst selja markvörðinn Andre Onana í sumar, samkvæmt Talksport.
Onana var lánaður til Trabzonspor fyrir þetta tímabil eftir sveiflukennda frammistöðu á Old Trafford. Hnan hefur ekki staðið undir væntingum í Tyrklandi og talið er að Trabzonspor muni ekki nýta sér kauprétt sem það hefur á honum.
United er tilbúið að taka á sig fjárhagslegan skell á Kamerúnanum, sem var keyptur fyrir tæpar 50 milljónir punda árið 2024. Félagið ætlar að fá inn nýjan markvörð, enda er Tom Heaton á förum og framtíð Altay Bayindir óljós.
Senne Lammens hefur hins vegar gripið tækifærið og fest sig í sessi sem aðalmarkvörður með góðri frammistöðu.