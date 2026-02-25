Umboðsmaður Wirtz vildi fara með hann í annað lið en Liverpool – Vonar að hann spili þar einn daginn

Umboðsmaður þýska miðjumannsins Florian Wirtz hefur upplýst að hann hafi reynt að koma honum til Real Madrid síðasta sumar áður en Liverpool tryggði sér leikmanninn á metfé.
Wirtz gekk til liðs við Liverpool frá Bayer Leverkusen fyrir um 116 milljónir punda og er einn dýrasti leikmaður í sögu félagsins. Þrátt fyrir það gæti ferill hans hafa þróast á annan veg, ef áhugi Real Madrid hefði orðið að veruleika.
Umboðsmaður hans, Volker Struth, sagði í viðtali við Bild að hann hafi haft samband við Xabi Alonso, þáverandi þjálfara Leverkusen sem síðar tók við Real Madrid.
„Ég sagði við hann: ‘Þú verður að taka þennan strák með þér til Real Madrid.’ Hann svaraði: ‘Þú þarft að segja það við Florentino Perez,’“ sagði Struth.
Í kjölfarið sendi hann forseta Real Madrid skilaboð: „Kæri Florentino, ég er með leikmann sem myndi bæta hvert lið í heiminum. Florian Wirtz gerir öll lið betri.“
Real Madrid skoðaði möguleikann en ákvað að lokum að fara ekki í kaupin, meðal annars vegna leikmannahópsins og fjárhags. Struth útilokar þó ekki að Wirtz endi þar síðar á ferlinum og segist vilja sjá hann spila þar.