Þór staðfestir komu Elvars frá uppeldisfélaginu á Húsavík

Knattspyrnudeild Þórs hefur gert samning við Elvar Baldvinsson en hann kemur til félagsins frá uppeldisfélagi sínu, Völsungi.
Þór verða nýliðar í Bestu deild karla í sumar. Elvar var í byrjunarliði Þórs í kvöld þegar liðið vann 5-0 sigur á Aftureldingu.
Elvar er þar með að snúa aftur í Þór en hann var hjá okkur frá 2020-2022 og lék 21 leik í Lengjudeildinni sumarið 2022 með Þór. Eftir það sumar hélt Elvar í Vestra þar sem hann tók þátt í að koma Vestra upp úr Lengjudeildinni 2023 og lék Elvar 19 leiki með Vestra í Bestu deildinni 2024.
Síðasta sumar lék Elvar 19 leiki með Völsungi í Lengjudeildinni. Elvar er fæddur árið 1997 og hefur leikið 249 leiki í deild og bikar í meistaraflokki með Völsungi, Þór og Vestra og skorað í þeim 35 mörk.