Terry svekktur með að horft hafi verið framhjá sér – „Tóku ákvörðun um að hafa mig ekki með af einhverri ástæðu“

Fyrrum fyrirliði Chelsea, John Terry, segist vera svekktur yfir því að hafa ekki fengið tækifæri sem bráðabirgðastjóri liðsins eftir brotthvarf Enzo Maresca í janúar.
Terry, sem starfar tvo daga í mánuði sem leiðbeinandi í akademíu félagsins, var ekki hluti af teyminu sem stýrði liðinu tímabundið gegn Manchester City og Fulham. Þess í stað var U21-árs þjálfarinn Calum McFarlane valinn í hlutverkið áður en Liam Rosenior tók við starfinu til frambúðar.
„Ekki reiður, en svekktur. Mér fannst að ég hefði átt að vera hluti af því. Eigendur eða yfirmenn tóku ákvörðun um að hafa mig ekki með af einhverri ástæðu,“ segir Terry.
Terry hefur lokið UEFA Pro Licence þjálfaragráðu og starfaði hann áður sem aðstoðarþjálfari Dean Smith hjá Aston Villa og Leicester. Hann hefur áður lýst yfir vonbrigðum með skort á tækifærum sem aðalþjálfari þrátt fyrir mikla reynslu sem leiðtogi hjá Chelsea og enska landsliðinu innan vallar.