Stjórnarmaður Barcelona með áhugaverð ummæli um Erling Haaland

Barcelona virðist ætla að láta til sín taka á félagaskiptamarkaðnum í sumar þrátt fyrir vel þekkt fjárhagsvandamál félagsins.
Sóknarlínan er sögð vera í forgangi hjá þjálfaranum Hansi Flick, sérstaklega þar sem Robert Lewandowski er á síðustu mánuðum samnings síns.
Félagið hefur verið orðað við Atlético Madrid framherjann Julián Álvarez, en einnig hefur nafn Erling Haaland hjá Manchester City komið upp í umræðunni.
Joan Soler, stjórnarmaður hjá Barcelona og náinn samstarfsmaður forsetans Joan Laporta, telur félagið hafa bolmagn til að landa stórum nöfnum. „Já, við gætum keypt leikmenn eins og Julián Álvarez eða Erling Haaland,“ sagði Soler í samtali við Cadena Ser.
Hann telur að slík kaup myndu borga sig til lengri tíma. „Slík félagaskipti myndu borga sig upp innan fimm ára og fjárhagsstaða Barcelona er tilbúin fyrir það,“ bætti hann við.
Barcelona virðist því stefna á að styrkja sig verulega í sókninni fyrir næsta tímabil.