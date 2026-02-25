Sjáðu sturlaða stemningu þegar Snoop Dogg mætti á svæðið í gær

Bandaríski rapparinn Snoop Dogg stal senunni á Swansea-leikvanginum í gær þegar hann mætti á sinn fyrsta leik hjá Swansea City eftir að hafa keypt minnihluta í félaginu í sumar.
Snoop Dogg fékk svakalegar móttökur frá stuðningsmönnum Swansea fyrir viðureign liðsins gegn Preston í ensku B-deildinni. Stuðningsmenn fengu afhent hvít handklæði merkt rapparanum sem þeir sveifluðu í takt þegar hann gekk inn á völlinn.
Hann gekk hring um völlinn með fylgdarliði sínu, gaf eiginhandaráritanir og stillti sér upp í myndatökur. Áhorfendur sungu þá með lögum hans.
Leiknum í gær lauk með 1-1 jafntefli. Swansea siglir nokkuð lignan sjó í deildinni, er í 14. sæti deildarinnar, 8 stigum frá umspilssætinum og 12 stigum fyrir ofan fallsvæðið.
