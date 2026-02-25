Sesko ræðir um bekkjarsetu sína og hvað fer í gegnum huga hans

Benjamin Sesko segir að það skipti hann litlu máli þó hann sé oft notaður sem varamaður hjá Manchester United og leggur áherslu á að hann sé tilbúinn að hjálpa liðinu hvenær sem er.
Slóveninn, sem er 22 ára gamall, kom inn á sem varamaður gegn Everton og skoraði sigurmarkið í 1-0 útisigri. Hann hefur verið í frábæru formi undanfarið, með sex mörk í síðustu sjö leikjum.
Þar á meðal skoraði hann sigurmark gegn Fulham og jafnaði metin seint í leik gegn West Ham. Þrátt fyrir að kröfur utan vallar um að hann verði í byrjunarliðinu fari vaxandi, er Sesko rólegur yfir stöðunni.
„Ég er að aðlagast deildinni leik frá leik. Ég er ekki að hugsa um að ég verði að byrja. Ég er bara tilbúinn þegar þjálfarinn setur mig inn á,“ sagði Sesko.
Hann segir að það skipti ekki máli hversu margar mínútur hann fái. „Ef ég fæ fimm mínútur, þá nýti ég þær. Þetta snýst um að njóta þess og skila fyrir liðið.“
Sesko segir einnig að hann finni fyrir trausti frá Michael Carrick og þjálfarateyminu.
„Við tölum saman og þeir trúa á mig. Ég er að undirbúa mig til að byrja, en það mikilvægasta er að mæta þegar það skiptir máli og hjálpa liðinu að vinna leiki.“