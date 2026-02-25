Segja Guardiola hafa sniðgengið stórleik Arsenal – Vildi frekar heimsækja gamla vini

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, vakti athygli um helgina þegar hann ákvað að heimsækja fyrrum félag sitt Brescia í stað þess að fylgjast með stórleik Arsenal og Tottenham í ensku úrvalsdeildinni.
Eftir 2-1 sigur City gegn Newcastle á laugardag flaug Guardiola til Ítalíu þar sem hann horfði á Brescia mæta Pro Patria í ítölsku C-deildinni. Brescia vann leikinn 3-2 sama dag og Arsenal lagði Tottenham 4-1 og jók forskot sitt á toppi úrvalsdeildarinnar í fimm stig.
Þrátt fyrir mikilvægi leiks Arsenal virtist Guardiola ekki hafa áhyggjur af því, heldur naut heimsóknarinnar til gamla félagsins síns. Hann sást brosa á vellinum, fylgjast með leiknum og hitta leikmenn og starfsfólk Brescia.
Guardiola lék sjálfur með Brescia á árunum 2001 til 2002 og aftur 2003, áður en hann hóf þjálfaraferil sinn og varð síðar goðsögn hjá Barcelona.
Myndir frá heimsókninni voru birtar á samfélagsmiðlum ítölsku deildarinnar með skemmtilegum skilaboðum um að Guardiola hefði „sniðgengið Arsenal“.