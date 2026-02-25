fbpx
Miðvikudagur 25.febrúar 2026

Terry svekktur með að horft hafi verið framhjá sér – „Tóku ákvörðun um að hafa mig ekki með af einhverri ástæðu"

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

Segir frá skuggahliðum knattspyrnumannsins – „Þetta er eitthvað sem við tölum lítið um"

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 14:30

Getty Images

Chelsea-goðsögnin John Obi Mikel hefur opnað sig um skuggahliðar þess sem fylgir því að verða atvinnumaður í fótbolta með mikla fjármuni á milli handanna, sér í lagi ef þú kemur frá Afríku.

Mikel lék í ellefu ár með Chelsea og vann meðal annars ensku úrvalsdeildina tvisvar og Meistaradeildina einu sinni. Hann var sagður hafa verið á 70-75 þúsund pundum á viku undir lok ferils síns á Stamford Bridge. Þrátt fyrir það segist hann ekki hafa fengið að sjá allan þann pening sjálfur.

„Þegar þú kemur frá Afríku, og þetta er eitthvað sem við tölum lítið um, þá er peningurinn ekki þinn peningur,“ segir Mikel.

„Allir hringja, ekki til að spyrja hvernig þér líður heldur að því hvað þú ætlir að gefa þeim. Þinn peningur er ekki þinn peningur.“

Mikel sagði að hann hefði fyrir um fimm árum ákveðið að hætta reglulegum greiðslum þrátt fyrir hótanir. „Stundum þarftu að segja: Nóg er nóg. Þú verður vondi kallinn, en þú verður að vera nógu sterkur.“

