Ronaldo setur allt á hliðina með myndbirtingu – Á brókinni með nuddbyssu

Cristiano Ronaldo heldur áfram að ögra aldri sínum og sýna hvers vegna hann hefur haldið sér á toppnum í yfir tvo áratugi. Portúgalska goðsögnin, sem er orðin 41 árs, birti nýlega mynd af sér á samfélagsmiðlum þar sem hann sýnir afar vel mótaðan líkama.
Ronaldo, sem er að nálgast 1000 mörk á ferlinum, deildi myndinni með 671 milljón fylgjendum sínum á Instagram og skrifaði. „Langlífi og frammistaða á háu stigi gerast ekki af sjálfu sér. Þetta er byggt á daglegri endurheimt. Þetta er ekki leyndarmál, þetta er rútína.“
Á myndinni sést hann halda á nuddtæki frá eigin vörumerki, AVACR7, klæddur einungis í boxerbuxur og með vöðvana vel sýnilega.
Ronaldo er þekktur fyrir gríðarlega agaðan lífsstíl. Hann æfir allt að fjórar klukkustundir á dag og borðar sex próteinríkar máltíðir daglega. Þá notar hann einnig gufuböð og ísböð til að hámarka endurheimt líkamans og viðhalda toppformi.