Ronaldo orðaður við afar óvænt skref – Eigandinn er vinur hans

Cristiano Ronaldo er afar óvænt á óskalista Almeria í spænsku B-deildinni, samkvæmt staðarblaðinu La Voz de Almeria.
Hinn 41 árs gamli Ronaldo er samningsbundinn Al-Nassr í Sádi-Arabíu út næstu leiktíð, en hefur verið orðaður við brottför þaðan undanfarið.
Í frétt staðablaðsins er sagt að eigandi Almeria, Mohammed Al-Khereiji, eigi mjög gott samband við ofurstjörnuna og vilji fá hann til að taka einn lokadans á Spáni.
Ronaldo átti auðvitað besta tíma ferilsins með Real Madrid þar í landi, en hvort hann sé til í að stökkva á þetta ævintýri verður að koma í ljós.