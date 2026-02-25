Ræða Eiðs Smára vekur athygli – „Fáum allt upp í hendurnar… svo tekur venjulegt líf við“

Það kom upp skemmtileg umræða í þætti Dr. Football á dögunum, hvar Eiður Smári Guðjohnsen var gestur.
Þáttastjórnandinn Hjörvar Hafliðason spurði Eið í gamansömum tón hvers vegna fótboltamenn eru svo gjarnir á að tuða yfir hinu og þessu. Það stóð ekki á svörum hjá fyrrum leikmanni Barcelona og Chelsea.
„Oft á tíðum erum við bara ofdekraðir. Við fáum allt upp í hendurnar snemma, kannski oft á tíðum á aldri sem við ráðum ekki við það. Við þurfum bara að mæta á réttum tíma og þá er morgunmatur klár fyrir þig, það er tekið til eftir þig, svo ferðu bara í gymmið og á fótboltaæfingu. Svo er maturinn tilbúinn uppi á æfingasvæði eftir æfingu,“ útskýrði Eiður og hélt áfram.
„Sem atvinnumaður í fótbolta í dag þarftu að hugsa um sjálfan þig og búa til kvöldmat, ef við segjum að þú sért einhleypur. Nú eru félögin líka með kvöldmat uppi á æfingasvæði, fyrir þá sem vilja. Þá þarftu eiginlega bara að hvíla þig og sofa.
Svo bara tekur venjulegt líf við. Þá hættum við að tuða og erum bara þakklátir fyrir allt sem við fáum,“ sagði Eiður enn fremur og hló, en það má einnig horfa og hlusta á umræðuna í spilaranum hér að neðan.