Mál er varðar meinta nauðgun gegn barni fer ekki fyrir dóm

Mál gegn háttsettum stjórnanda í ensku úrvalsdeildinni, þar sem hann var sakaður um kynferðislegt ofbeldi gegn unglingi, hefur verið fellt niður.
Maðurinn, sem nýtur nafnleyndar samkvæmt dómsúrskurði og má því ekki nafngreina, var sakaður af konu sem sagði að hún hefði verið 15 ára þegar meint atvik áttu sér stað á tíunda áratugnum. Hún höfðaði einkamál á hendur honum og krafðist aukinna skaðabóta.
Samkvæmt fréttum mun málið þó ekki fara fyrir dóm.
Árið 2024 samþykkti dómari beiðni lögmanna mannsins um nafnleynd og sagði að birting á nafni hans gæti haft áhrif á réttláta málsmeðferð. Einnig var talið að ekki væri nægjanlegur almannahagsmunur til að réttlæta birtingu nafnsins.
Stjórnandinn hafði verið sakaður um nauðgun á heimili sínu, en unga konan hafði ekki leitað til lögreglu fyrr en löngu síðar. Vegna laga á þeim tíma var ekki hægt að hefja sakamál.
Enska knattspyrnusambandið (FA) gaf út yfirlýsingu í kjölfarið þar sem lögð var áhersla á öryggisferla innan knattspyrnunnar. „Við höfum öflugar verndarráðstafanir og tökum allar ábendingar alvarlega,“ segir meðal annars í yfirlýsingunni.