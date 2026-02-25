Fyrrum þjálfari hjá United rekinn eftir stutta dvöl

West Bromwich Albion hefur rekið knattspyrnustjórann Eric Ramsay eftir aðeins níu leiki í starfi. Hann var áður í þjálfarateymi hjá Manchester United.
Ramsay, sem er 34 ára gamall, tók við liðinu 11. janúar og skrifaði undir tveggja og hálfs árs samning eftir að Ryan Mason lét af störfum. Gengi liðsins hefur hins vegar verið afar slakt undir hans stjórn, en West Brom náði ekki að vinna einn einasta leik á þeim tíma.
Þegar Ramsay tók við var liðið í 18. sæti deildarinnar og sjö stigum fyrir ofan fallsæti. Síðan þá hefur staðan versnað til muna og liðið er nú aðeins einu stigi frá fallsæti.
Jafntefli gegn Charlton Athletic á heimavelli á þriðjudagskvöld reyndist síðasta hálmstráið fyrir stjórn félagsins. West Brom hafði ekki skorað mark í 405 mínútur áður en George Campbell braut ísinn með skallamarki í uppbótartíma fyrri hálfleiks.
Forráðamenn félagsins töldu ljóst að breytinga væri þörf og ákváðu því að binda enda á veru Ramsay hjá félaginu.