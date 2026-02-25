fbpx
Miðvikudagur 25.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fylgjast náið með gangi mála á Anfield

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

Fylgjast náið með gangi mála á Anfield

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 07:30

Dominik Szoboszlai og Ibrahima Konate. Getty Images

Ítalski risinn Inter hefur áhuga á Ibrahima Konate hjá Liverpool samkvæmt þarlendum miðlum.

Konate, sem er 26 ára, verður samningslaus hjá Liverpool í sumar og getur gengið frítt burt frá Anfield þegar þar að kemur að öllu óbreyttu.

Franski miðvörðurinn hefur verið orðaður við nokkur félög, þar á meðal Real Madrid, en nú er Inter komið í kapphlaupið.

Inter vill freista þess að fá eins stórt nafn og Konate til sín frítt og fylgist grannt með gangi mála samkvæmt fréttum frá Ítalíu.

Þrátt fyrir að vera á lokaári samnings hefur Konate áfram verið lykilmaður hjá Liverpool og spilað flestar mínútur á leiktíðinni.

