Fylgjast náið með gangi mála á Anfield

Ítalski risinn Inter hefur áhuga á Ibrahima Konate hjá Liverpool samkvæmt þarlendum miðlum.
Konate, sem er 26 ára, verður samningslaus hjá Liverpool í sumar og getur gengið frítt burt frá Anfield þegar þar að kemur að öllu óbreyttu.
Franski miðvörðurinn hefur verið orðaður við nokkur félög, þar á meðal Real Madrid, en nú er Inter komið í kapphlaupið.
Inter vill freista þess að fá eins stórt nafn og Konate til sín frítt og fylgist grannt með gangi mála samkvæmt fréttum frá Ítalíu.
Þrátt fyrir að vera á lokaári samnings hefur Konate áfram verið lykilmaður hjá Liverpool og spilað flestar mínútur á leiktíðinni.