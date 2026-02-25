Fjölskylduharmleikur um liðna helgi – Barði mömmu sína til óbóta áður en hann keyrði í burtu og tók eigið líf

Mikil sorgaratburður hefur átt sér stað á Ítalíu þar sem ungur knattspyrnumaður er sagður hafa ráðist á móður sína áður en hann lét lífið skömmu síðar.
Riccardo Merkuri, 20 ára, og móðir hans Albana Kastriot, 53 ára, voru að borða kvöldmat á heimili sínu í Pollenza föstudaginn 20. febrúar þegar rifrildi átti sér stað. Faðir hans og bróðir voru ekki heima á þeim tíma. Nágrannar heyrðu hávaða og kölluðu til lögreglu.
Þegar lögregla mætti á vettvang fannst Albana meðvitundarlaus á baðherbergi, umkringd blóði. Hún var flutt á sjúkrahús í Macerata þar sem hún var sett í lyfjaframkallað dá. Hún er með kjálkabrot og aðra áverka í andliti, en líf hennar er ekki talið í hættu.
Riccardo hafði þá flúið vettvang. Hann ók til Civitanova Marche, gekk út á bryggju og kastaði sér í sjóinn. Öryggismyndavélar sýndu hann komast upp úr sjónum og stökkva síðan aftur út í.
Leit stóð yfir í 38 klukkustundir og á sunnudag fannst lík hans. Réttarlæknir staðfesti að hann lést af völdum ofkælingar og drukknunar.
Merkuri lék með áhugamannaliðinu ASD Montemilone Pollenza og hafði nýlega hafið störf sem verkamaður. Tekin hafa verið sýni til að kanna hvort efni hafi verið í líkama hans, en ekkert bendir til þess að hann hafi verið í neyslu.