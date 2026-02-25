Ætlar að heiðra ungan dreng sem berst við krabbamein með nýju fagni

Rayan Cherki, leikmaður Manchester City, vakti athygli í vikunni þegar hann heimsótti ungan stuðningsmann félagsins á sjúkrahúsi.
Franski miðjumaðurinn, sem gekk til liðs við City frá Lyon í sumar fyrir um 34 milljónir punda og hefur byrjað vel í ensku úrvalsdeildinni, heimsótti Leon Berard krabbameinsmiðstöðina í Lyon.
Þar hitti hann ungan aðdáanda sem kenndi honum nýja markfagnandi sem hann á að nota næst þegar hann skorar. Cherki deildi mynd af heimsókninni á Instagram og skrifaði: „Næsta fagn með stjóranum.“
Á myndinni sést Cherki, klæddur í hvítt, standa við hlið drengsins sem liggur í sjúkrarúmi. Fagnið felur í sér að mynda gleraugnahreyfingu með höndunum, með annarri fyrir framan augun og hinni fram frá líkamanum.
Cherki vonast til að geta notað nýja fagnaðinn um helgina þegar Manchester City mætir Leeds. City stefnir á að endurheimta Englandsmeistaratitilinn, en Arsenal er sem stendur á toppnum með fimm stiga forskot.