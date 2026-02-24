fbpx
Þriðjudagur 24.febrúar 2026

Ótrúleg tölfræði: Tottenham er lélegasta lið enska boltans þessa stundina – Bestu liðin vekja athygli

90 Mínútur

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

433
433Sport

Verulega ósáttur við að þurfa að mæta fyrir dóm – Hafnar því að hafa nauðga konunni

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 14:30

Hakimi og Abouk fyrrum eiginkona hans.

Leikmaður Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem hann neitar ásökunum um nauðgun sem hann stendur frammi fyrir og mun svara fyrir fyrir dómi á næstunni.

Í yfirlýsingunni segir Hakimi að hann mótmæli ásökununum alfarið og telji þær rangar. Hann gagnrýnir jafnframt að slík ásökun nægi til þess að réttað sé yfir einstaklingi, þrátt fyrir að hann segist saklaus.

Hakimi var fyrst ákærður 3. mars 2023 vegna nauðgunar og var látinn laus gegn tryggingu undir eftirliti lögreglu. Atvikið átti að hafa átt sér stað 25. febrúar 2023.

Samkvæmt Le Parisien sagðist 24 ára kona hafa hitt Hakimi í gegnum Instagram í janúar 2023 og að hann hafi pantað fyrir hana Uber að heimili sínu í Boulogne-Billancourt. Þar kveðst hún hafa orðið fyrir kynferðislegu áreiti og síðar nauðgun, þrátt fyrir mótmæli hennar.

„Í dag er nóg að ásaka einhvern um nauðgun til að réttlæta réttarhöld, þó ég mótmæli því og allt bendi til þess að ásökunin sé röng,“ segir Hakimi.

Hann bætir við að slíkt sé bæði ósanngjarnt gagnvart saklausum einstaklingum og raunverulegum þolendum alvarlegra brota.

Hakimi segist þó bíða réttarhaldanna með ró og treysta því að sannleikurinn komi fram opinberlega þegar málið verður tekið fyrir fyrir dómi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

