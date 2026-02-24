Verður hart barist um markvörð Tottenham þrátt fyrir erfitt tímabil

Juventus hefur sett markvörð Tottenham, Guglielmo Vicario, á óskalista sinn fyrir sumargluggann, samkvæmt ítölskum miðlum.
Vicario, sem er 29 ára og hefur verið fastamaður í marki Spurs, hefur vakið athygli fyrir stöðuga frammistöðu sína í ensku úrvalsdeildinni. Juventus er sagt líta á hann sem lykilvalkost til að styrkja markvarðarstöðuna fyrir næsta tímabil.
Samkeppnin um ítalska landsliðsmanninn gæti þó orðið hörð, þar sem Inter Mílanó hefur einnig áhuga á að fá hann í sínar raðir. Inter er sagður fylgjast grannt með stöðu Vicario og gæti lagt fram tilboð ef tækifæri gefst.
Óljóst er hvort Tottenham sé tilbúið að selja markvörð sinn, enda hefur hann verið mikilvægur hlekkur í liðinu. Juventus gæti því þurft að leggja fram verulegt tilboð til að sannfæra enska félagið um að sleppa honum.
Sumarið gæti því orðið áhugavert í kringum Vicario, þar sem ítölsku stórliðin berjast um undirskrift hans.