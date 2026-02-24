Umboðsmaðurinn gefur Liverpool undir fótinn

Vonir Liverpool um að fá tyrkneska varnarmanninn Zeki Celik til liðs við sig hafa aukist, samkvæmt fréttum frá Mirror.
Celik, sem er 29 ára og leikur með Roma á Ítalíu, hefur verið orðaður við félagaskipti að undanförnu og meðal annars var talið að Juventus hefði áhuga á að fá hann í sínar raðir.
Nú hefur umboðsmaður leikmannsins hins vegar dregið úr þeim orðrómi og útilokað að Celik sé á leið til Tórínóliðsins.
Það hefur vakið athygli hjá Liverpool, sem er sagt fylgjast grannt með stöðu varnarmannsins og íhuga að styrkja varnarleik sinn. Celik hefur mikla reynslu bæði í Serie A og með tyrkneska landsliðinu og gæti því verið áhugaverður kostur fyrir enska félagið.
Liverpool hefur verið að skoða möguleika á að bæta við sig varnarmanni og þessi þróun gæti aukið líkur á því að félagið geri tilboð í Celik á næstu misserum.