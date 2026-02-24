Spænsku risarnir vilja Rodri í sumar

Manchester City gæti staðið frammi fyrir erfiðri baráttu í sumar um að halda spænska miðjumanninum Rodri hjá félaginu.
Samkvæmt þýska miðlinum Bild hafa bæði Real Madrid og Barcelona mikinn áhuga á 29 ára leikmanninum og fylgjast grannt með stöðu hans. Rodri hefur verið lykilmaður í liði City undanfarin ár og einn besti varnartengiliður heims.
Spænski landsliðsmaðurinn hefur gegnt lykilhlutverki í velgengni City, þar á meðal í sigri þeirra í Meistaradeild Evrópu, og er talinn nánast ómissandi í leikskipulagi Pep Guardiola.
Þrátt fyrir það gætu spænsku risarnir reynt að freista hans með því að bjóða honum heim til Spánar á ný. Real Madrid er sagður vilja styrkja miðjuna til framtíðar, á meðan Barcelona leitar einnig að stöðugleika á miðsvæðinu.
Ekki er ljóst hvort City sé tilbúið að selja Rodri, en ljóst er að félagið mun þurfa að berjast hart til að halda honum ef áhuginn eykst á næstu mánuðum.