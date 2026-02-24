fbpx
Þriðjudagur 24.febrúar 2026

Umboðsmaðurinn gefur Liverpool undir fótinn

Sjáðu myndbandið: Eyjamenn í kröppum dansi á Spáni – Blóðheitir heimamenn sem vildu slagsmál

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 11:30

Stöðva þurfti æfingaleik hjá Bestu deildar liði ÍBV á Spáni í gær þar sem spænska liðið var með endalaust vesen.

„ Peyjarnir mættu sterkir til leiks og var þó nokkuð um spænskar dívur alveg frá byrjun og heitt í þeim blóðið. Vicente Valor skoraði um miðjan fyrri hálfleik og hasarinn hélt áfram olnboga eftir olnboga uns allt sauð uppúr og leikurinn flautaður af örfáum mínútum fyrir hálfleik. Hápunktur uppistandsins kemur síðar og þar voru nokkrir hnefar á lofti,“ segir á stuðningsmannasíðu ÍBV.

Á myndbandi sem 433.is hefur fengið sést hversu blóðheitir leikmenn Deportivo voru en þeir virtust hafa meiri áhuga á því að meiða leikmenn ÍBV frekar en að spila leikinn.

Svo fór að leikurinn var flautaður af en af myndbandinu af dæma voru Eyjamenn sjálfum sér og félaginu til sóma og tóku ekki þátt í þeim látum sem Spánverjarnir vildu vera með.

