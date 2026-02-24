Segir upp skömmu eftir magnað afrek – Dóttir hans alvarlega veik

Dick Advocaat hefur sagt af sér sem landsliðsþjálfari Curaçao aðeins þremur mánuðum eftir að hafa skrifað sig í sögubækurnar með liðinu. Undir hans stjórn varð Curaçao minnsta þjóð sögunnar til að tryggja sér sæti á Heimsmeistaramóti.
Hinn 78 ára gamli Hollendingur tók ákvörðunina af persónulegum ástæðum, en dóttir hans glímir við alvarleg heilsufarsvandamál. Í yfirlýsingu útskýrði Advocaat að fjölskyldan kæmi alltaf í fyrsta sæti.
„Ég hef alltaf sagt að fjölskyldan sé mikilvægari en fótboltinn og því er þetta eðlileg ákvörðun,“ sagði Advocaat.
„Ég mun sakna Curaçao, fólksins og samstarfsfólks míns. Að koma þessu liði á Heimsmeistaramót er eitt af stærstu afrekum ferils míns.“
Curaçao, sem hefur rúmlega 150 þúsund íbúa, sló þar með met sem Ísland átti áður eftir HM 2018. Árangurinn hefur vakið mikla athygli í knattspyrnuheiminum.
Advocaat, sem hefur stýrt fjölda stórliða og landsliða á ferlinum, þar á meðal Hollandi, Rangers og Sunderland, náði ótrúlegum árangri með þetta smáa knattspyrnuland.
Fred Rutten mun taka við starfinu með tafarlausum hætti. Brottför Advocaat er mikið áfall fyrir Curaçao, en skilningur ríkir fyrir ákvörðun hans miðað við aðstæður.