Myndband af frumraun Sterling vekur mikla athygli – Var í tómu tjóni í Hollandi

Raheem Sterling lék sinn fyrsta leik í hollensku úrvalsdeildinni, Eredivisie, eftir að hafa gengið til liðs við Feyenoord á dögunum. Englendingurinn, sem hefur átt erfitt uppdráttar síðustu misseri, fékk tækifæri til að hefja nýjan kafla á ferlinum í Hollandi.
Sterling átti í vandræðum í 2-1 sigri liðsins á Telstar en myndskeið af þessu hefur vakið athygli.
Þessi 30 ára gamli sóknarmaður kom til félagsins eftir erfiðan tíma hjá Chelsea og stutta dvöl á láni, þar sem hann náði ekki að festa sig í sessi. Flutningurinn til Hollands er talinn gefa honum tækifæri til að endurheimta sjálfstraust sitt og finna sitt besta form á ný.
Þjálfari liðsins hrósaði Sterling eftir leik og sagði hann hafa komið með mikla reynslu og gæði inn í hópinn. Stuðningsmenn bíða nú spenntir eftir að sjá hvort hann geti endurvakið feril sinn og orðið lykilmaður í titilbaráttu liðsins á tímabilinu.