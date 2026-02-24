fbpx
Þriðjudagur 24.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Myndband af frumraun Sterling vekur mikla athygli – Var í tómu tjóni í Hollandi

90 Mínútur

Íþróttavikan: Hiti á fréttamannafundi og skjálfti í Norður-London

433
433Sport

Myndband af frumraun Sterling vekur mikla athygli – Var í tómu tjóni í Hollandi

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 09:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Raheem Sterling lék sinn fyrsta leik í hollensku úrvalsdeildinni, Eredivisie, eftir að hafa gengið til liðs við Feyenoord á dögunum. Englendingurinn, sem hefur átt erfitt uppdráttar síðustu misseri, fékk tækifæri til að hefja nýjan kafla á ferlinum í Hollandi.

Sterling átti í vandræðum í 2-1 sigri liðsins á Telstar en myndskeið af þessu hefur vakið athygli.

Þessi 30 ára gamli sóknarmaður kom til félagsins eftir erfiðan tíma hjá Chelsea og stutta dvöl á láni, þar sem hann náði ekki að festa sig í sessi. Flutningurinn til Hollands er talinn gefa honum tækifæri til að endurheimta sjálfstraust sitt og finna sitt besta form á ný.

Þjálfari liðsins hrósaði Sterling eftir leik og sagði hann hafa komið með mikla reynslu og gæði inn í hópinn. Stuðningsmenn bíða nú spenntir eftir að sjá hvort hann geti endurvakið feril sinn og orðið lykilmaður í titilbaráttu liðsins á tímabilinu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Myndband af frumraun Sterling vekur mikla athygli – Var í tómu tjóni í Hollandi
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Segir upp skömmu eftir magnað afrek – Dóttir hans alvarlega veik
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Fyrrum unnusta Ronaldo segir frá því hvað gerðist þegar þau hættu saman – Hefði getað náð sér í fullt af peningum en vildi það ekki
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Svart ský yfir rekstrinum í Garðabæ: Laun hækkuðu rosalega – Tapið á síðasta ári yfir 80 milljónir
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Hefur fundið ástina á nýjan leik eftir að hafa sparkað barnsmóðir sinni út fyrir jól
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Spænsku risarnir vilja Rodri í sumar
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Sesko eftir sigurmarkið: „Hvort sem það eru fimm mínútur eða 90, þá skiptir það ekki máli“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Neville um sigur United og sigurmark Sesko – „Þetta var eins konar ‘smash and grab’ sigur“

Mest lesið

Margrét Löf rýfur þögnina eftir Súlunesmálið – „Það mikilvægasta í mínu lífi, það eru mamma og pabbi“
Ætlaði að fara að strippa fyrir eiginmann sinn þegar þetta gerðist – „Ég var bókstaflega að svitna því ég var svo stressuð“
Hermenn á stærsta herskipi Bandaríkjanna sagðir við það að bugast
Blóðug slagsmál í Keflavík út af epli – Kjálkabrotnaði á þremur stöðum
„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”

Nýlegt

„Hann tók allt frá mér. Vinnuna mína, námið, heimilið, sjálfa mig og allt öryggi”
Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn
Flúði undan áreitni Ólafs biskups – „Ég hélt að lungun í mér myndu springa, svo hratt hljóp ég, enda logandi hrædd“
Hinn fjórtán ára Hákon Þór bjargaði heimili fjölskyldunnar í Selási – „Ég er ólýsanlega stolt af honum“
Kynlífsmyndband Pamelu Anderson dregið fram í dagsljósið á ný – Dómsmál vegna ummæla um reðurstærð
Neville um sigur United og sigurmark Sesko – „Þetta var eins konar ‘smash and grab’ sigur“
Sesko hetja United í Bítlaborginni – Nálgast nú þriðja sætið
Margrét Löf rýfur þögnina eftir Súlunesmálið – „Það mikilvægasta í mínu lífi, það eru mamma og pabbi“
Sendiherra Bandaríkjanna sagði Ísraela eiga rétt á að hertaka stórt landsvæði – Frá Egyptalandi til Írak
Verður sektaður ef hann lærir ekki tungumálið hratt og örugglega
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Sheik Brendan vekur mikla athygli í Sádí Arabíu eftir þetta myndband sem hann tók þátt í
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Blómlegur rekstur á Hlíðarenda: Aukning í tekjum og góður hagnaður – Laun hækka talsvert á milli ára

Blómlegur rekstur á Hlíðarenda: Aukning í tekjum og góður hagnaður – Laun hækka talsvert á milli ára
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Messi fokheldur af reiði um helgina – Myndband af honum að reyna að ráðast inn í klefa dómarans
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Myndband sem vekur athygli – Leikmenn Tottenham hlustðu ekki á stjóra sinn
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Mörgum ofboðið eftir atvik í gær – Mætti með mynd af eiginkonu hans til að reyna að hafa áhrif á hann

Mörgum ofboðið eftir atvik í gær – Mætti með mynd af eiginkonu hans til að reyna að hafa áhrif á hann
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Ætlaði að fara að strippa fyrir eiginmann sinn þegar þetta gerðist – „Ég var bókstaflega að svitna því ég var svo stressuð“

Ætlaði að fara að strippa fyrir eiginmann sinn þegar þetta gerðist – „Ég var bókstaflega að svitna því ég var svo stressuð“
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Ronaldo rýfur þögnina eftir verkfallið – Hefur þetta að segja um stöðu mála
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Var í tvígang í viðræðum við United um að taka að sér starf

Var í tvígang í viðræðum við United um að taka að sér starf
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
FIFA leggur fram tillögu að breytingu á leikreglum
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Tottenham setur verðmiða á ungan leikmann sinn
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Lögregla setur nokkrar rannsóknir af stað eftir að fjórir urðu fyrir barðinu á rasistum

Lögregla setur nokkrar rannsóknir af stað eftir að fjórir urðu fyrir barðinu á rasistum
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Gomma af stórliðum á eftir ungstirni Úlfanna

Gomma af stórliðum á eftir ungstirni Úlfanna
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Í bann fyrir meint kynþáttaníð í garð Vinicius
Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Orðaður við bæði Messi og Ronaldo
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Íslenska liðið orðið vart við mikinn viðbúnað vegna ástandsins í Mexíkó – Halda sínu striki eins og staðan er

Íslenska liðið orðið vart við mikinn viðbúnað vegna ástandsins í Mexíkó – Halda sínu striki eins og staðan er
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Öryggisgæsla í kringum Strákana okkar aukin
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Sterling spilaði fyrsta leik sinn í níu mánuði
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Leikur Strákanna okkar hugsanlega í uppnámi
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Myndband: Ógeðslegt atvik vekur reiði – Fékk rafhlaupahjól í hausinn fyrir ákvörðun sína

Myndband: Ógeðslegt atvik vekur reiði – Fékk rafhlaupahjól í hausinn fyrir ákvörðun sína
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Ronaldo segist tilheyra Sádi-Arabíu

Ronaldo segist tilheyra Sádi-Arabíu
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Athæfi David Beckham í skíðabrekkunni vekur athygli
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Fjármálasérfræðingur útskýrir hvað það myndi þýða fyrir Tottenham að falla

Fjármálasérfræðingur útskýrir hvað það myndi þýða fyrir Tottenham að falla
433Sport
Í gær
Landsliðið mætt til Mexíkó – Tölfræðin ekki okkur í hag
433Sport
Í gær
Því velt upp hvort forseta FIFA verði refsað fyrir athæfi sitt á fundi Trump
433Sport
Í gær

Varpa sprengju úr einkalífi Wöndu Nöru – Stelur enn á ný fyrirsögnunum

Varpa sprengju úr einkalífi Wöndu Nöru – Stelur enn á ný fyrirsögnunum
433Sport
Í gær

Kaupir United tvo miðjumenn á 24 milljarða?

Kaupir United tvo miðjumenn á 24 milljarða?
433Sport
Í gær
Segir klárt að Zidane taki við
433Sport
Í gær
„Ef við tölum hreint út er manni alveg nákvæmlega sama“